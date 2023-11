Marta Pereira da Costa leva guitarra portuguesa ao Tiny Desk Concert

Depois de MARO, Marta Pereira da Costa é a segunda artista portuguesa a participar nos icónicos mini concertos da NPR Music, Tiny Desk Concert. Recorde-se que Camané foi o primeiro músico português a ser convidado em 2015.

“É um sonho ver a Guitarra Portuguesa no TINY DESK. Mais uma porta aberta para o mundo”, disse a artista num comunicado enviado às redações.

O convite para tocar no Tiny Desk foi feito em 2019 após tocar no Festival South By Southwest em Austin, nos EUA. Depois disso, meteu-se a pandemia e Marta Pereira da Costa acabou por perder a data. “Em 2020 voltei a tocar em Washington no Blues Alley, e o programador, Felix Contreras, voltou a assistir ao meu concerto e fez um novo convite”, continua no texto.

“Desta vez consegui concretizar a data, e estou muito feliz com este momento partilhado ao lado dos meus companheiros João Pita Júnio e Pedro Segundo”, acrescenta.

Por outro lado, Felix Contreras, programador da NPR, diz que "desde o primeiro pulsar desta atuação, é claro que estamos a ser transportados para outro tempo e outro lugar com o encanto da Marta Pereira da Costa no Tiny Desk”. “O Fado atingiu reconhecimento internacional junto dos curiosos da música, e tipicamente associo-o a uma variedade de cantores de renome. Mas a Marta relembra-nos que há que prestar atenção aos acompanhantes, e seus instrumentos, para uma fruição mais profunda da tradição e da música feita no momento", reforça Feliz Contreras.

Considerada a primeira e única mulher a dominar profissionalmente a tradicional guitarra portuguesa utilizada no fado, Marta Pereira da Costa faz-se acompanhar no seu Tiny Desk Concert pelo viola João José Pita Junior e pelo percussionista Pedro Segundo.

No reportório tocaram temas de autoria da própria Marta, ‘Terra’, ‘Movimento’, ‘Minha Alma’, e ainda ‘Encontro’, um original de Rogério Charraz. ‘Dia de Feira’ o tema que encerrou o Tiny Desk será lançado em Janeiro de 2024 como single do novo trabalho de originais.