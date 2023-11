Falha nos sistemas de comunicação em Gaza suspende ajuda humanitária

As agências de ajuda humanitária foram esta sexta-feira suspensas na sequência dos sistemas de comunicação na Faixa de Gaza se encontrarem inoperacionais, pelo segundo dia consecutivo.

“Gaza recebe agora apenas 10% dos alimentos necessários diariamente e a desidratação e a subnutrição estão a aumentar, com quase todos os 2,3 milhões de pessoas no território a necessitarem de alimentos”, disse o porta-voz regional do Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas para o Médio Oriente, Abeer Etefa, acrescentando que “as pessoas enfrentam a possibilidade imediata de morrer de fome”.

Com a ajuda cortada em Gaza, “não há forma de satisfazer as atuais necessidades de fome”.

Também a agência da ONU para refugiados palestinianos (UNRWA) informou que nenhuma entrega de ajuda poderia entrar hoje no sul de Gaza vinda do Egito.

“Vimos combustível, alimentos, água e assistência humanitária serem usados como arma de guerra”, disse a porta-voz da agência, Juliette Touma.