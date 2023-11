Crédito à habitação. Prestação média aumentou para 392 euros

A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação foi 4,433% em outubro, o valor mais elevado desde março de 2009, revelou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Este valor traduz-se numa subida de 16,3 pontos base (p.b.) face a setembro (4,270%).

O gabinete de estatística revela ainda que, nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro subiu de 4,366% em setembro para 4,380% em outubro, atingindo o valor mais elevado desde abril de 2012.

Já a prestação média fixou-se em 392 euros no mês em análise, o valor máximo desde o início da série (janeiro de 2009), mais seis euros que em setembro e mais 113 euros que em outubro de 2022, o que traduz um aumento mensal de 1,6% (1,8% no mês anterior).

O INE adianta também que, no último mês, a parcela relativa a juros representou 60% da prestação média, o que compara com 25% em outubro de 2022. Nos contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação subiu 16 euros face ao mês anterior, para 644 euros em outubro (aumento de 31,7% face ao mesmo mês do ano anterior).

E o capital médio em dívida para a totalidade dos créditos à habitação aumentou 224 euros, para 64 186 euros.