Portugal vence ao Liechtenstein

A Seleção Nacional de Futebol, venceu, esta quinta-feira, o Liechtenstein por 2-0, seguindo assim numa série de vitorias sob o comando técnico de Roberto Martínez.

Com o apuramento já garantido, a seleção lusa foi a terreno adversário com algumas mudanças na equipa, pois José Sá e Toti Gomes tiveram lugar no onze inicial.

Na primeira parte, a formação portuguesa teve dificuldades em criar oportunidades de golo na baliza contrária, indo para o intervalo com um empate a zero bolas.

Logo no início da segunda parte, aos 47 minutos, Cristiano Ronaldo bate o guarda-redes adversário e consegue marcar o primeiro golo da partida, promovendo a vantagem da Seleção Nacional.

Cerca de dez minutos depois, João Cancelo aumenta o resultado num golo onde conseguiu enganar o guarda-redes do Liechtenstein.

Cristiano Ronaldo igualou Romelu Lukaku no topo da lista dos melhores marcadores da qualificação para o Euro 2024, com dez golos.

Portugal, que marcou presença em todas as fases finais de Europeus e Mundiais desde 2000, volta a jogar no domingo, em Alvalade, diante da Islândia e, em caso de novo triunfo, fecha pela primeira vez uma qualificação só com vitórias.