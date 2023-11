OMS lança campanha contra a interferência da indústria do tabaco nas políticas de saúde pública

Foi lançada, esta quinta-feira, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), uma campanha de sensibilização que visa “parar as mentiras e travar a interferência” da indústria do tabaco nas políticas de saúde pública.

No comunicado, a OMS procura com a campanha, “Parar as mentiras”, expor as tentativas estratégicas, da indústria do tabaco, para enfraquecer as políticas de saúde.

Segundo o mais recente relatório do “Índice Global de Interferência da Indústria Tabaqueira 2023”, tem-se notado, em todo um mundo, um aumento da ineficácia dos esforços para proteger as políticas sanitárias da crescente interferência da indústria do tabaco.

O diretor da Promoção da Saúde da OMS, Ruediger Krech, explica que “a ONU está ao lado dos jovens de todo o mundo que exigiram aos governos que os protegessem contra uma indústria mortal que os ataca com novos produtos nocivos, enquanto mente abertamente sobre os impactos na saúde”.

A OMS tem-se dedicado agora à sensibilização para defender as políticas, pedindo aos decisores políticos que se mantenham firmes contra a influência da indústria, tentando proteger os jovens dando-lhes mais voz.