Um terço das mortes na Faixa de Gaza ocorreu no sul

Um terço das mortes desde o início da guerra entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza ocorreu no sul do enclave.

“Não há lugar seguro na Faixa de Gaza, nem no norte, nem no sul, nem na zona central, nem sequer as instalações da ONU são seguras", lamentou o diretor da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Próximo Oriente (UNRWA, na sigla inglesa), Philippe Lazzarini, numa conferência de imprensa em Genebra, esta quinta-feira.

Recorde-se que a guerra provocou a maior deslocação forçada de palestinianos da história.

O ataque do Hamas contra o sul de Israel, a 07 de outubro, deixou mais de 1.200 mortos.