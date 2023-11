Encontradas imagens relacionadas com reféns no Hospital Al Shifa

Foram encontradas, esta quinta-feira, imagens relacionadas com os reféns capturados pelo Hamas, a 7 de outubro.

O Exército de Israel anunciou que as imagens foram encontradas em computadores apreendidos no Hospital al-Shifa, na Faixa de Gaza, na sequência da operação que Israel começou ontem na maior unidade hospitalar da Faixa de Gaza.

De acordo com Israel, este hospital serve como um centro estratégico e militar do Hamas, uma vez que o comando militar israelita diz existir “uma infraestrutura terrorista bem escondida” no complexo de saúde.

Foram encontras, até agora, “armas, informações – incluindo sobre os acontecimentos de 7 de outubro -, equipamentos tecnológicos, equipamento militar, centros de comando e controlo e equipamentos de comunicações, todos pertencentes ao Hamas”, diz a mesma fonte.