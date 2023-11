Parlamento turco adia aprovação do protocolo de adesão da Suécia à NATO

Foi decidido pelo parlamento turco, esta quarta-feira, adiar a aprovação do protocolo de adesão da Suécia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), a última etapa restante, bem como a aprovação da Hungria, para que o país escandinavo se torne o 32ª membro da Aliança Atlântica.

A Comissão dos Negócios Estrangeiros da Grande Assembleia Nacional da Turquia reuniu-se, esta quinta-feira, para aprovar o protocolo de adesão à NATO, contudo a comissão decidiu adiar a questão a pedido do Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan.