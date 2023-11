Guerra. África do Sul pondera cortar relações diplomáticas com Israel

O Congresso Nacional Africano (ANC), no poder na África do Sul, vão apoiar uma moção para encerrar a embaixada de Israel no país.

“Não podemos ficar de braços cruzados perante as ações genocidas do regime israelita”, disse o porta-voz do ANC, Mahlengi Bhengu-Motsiri, em declarações aos jornalistas, citado pela imprensa internacional.

Por isso, o ANC vai “aprovar uma moção parlamentar que apela ao Governo para fechar a embaixada israelita na África do Sul”.

O projeto estará sob análise dos deputados esta quinta-feira para ser aprovado.

Em causa está o pedido do Tribunal Penal Internacional (TPI) para que investigue se foram cometidos, ou não, crimes de guerra por Israel na resposta ao ataque do Hamas.