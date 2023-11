População residente em Portugal aumentou em 2022

A população residente em Portugal aumentou para 10.467.366 pessoas no ano passado. De acordo com dados divulgados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), mais 46.249 pessoas passaram a residir em Portugal em 2022, ano em que pela sexta vez consecutiva o saldo migratório se manteve positivo e o número de nascimentos subiu face ao ano anterior

“A taxa de crescimento efetivo da população foi positiva (0,44%) pelo quarto ano consecutivo. O acréscimo populacional verificado em 2022 resultou do aumento da taxa de crescimento migratório, para 0,83%, valor mais alto observado desde 2017”, revela o INE. No entanto, acrescenta “a taxa de crescimento natural manteve-se negativa, em -0,39%”,

As estimativas do organismo de estatísticas apontam para que em 2022 tenham entrado em Portugal 117.843 imigrantes permanentes, mais 21,3% do que em 2021, ao mesmo tempo que emigraram 30.954 pessoas, mais 23,4% do que no período homólogo. Os números revelam que, pelo sexto ano consecutivo, o saldo migratório foi positivo (86.889 pessoas).

“Do total dos imigrantes permanentes: 62,2% eram homens; 51,2% tinham nacionalidade estrangeira; 59,3% nasceram num país fora da União Europeia; 70,2% residiam anteriormente num país Extra-União Europeia; e 77,9% eram pessoas em idade ativa (15 a 64 anos)”, refere ainda o INE.

Em 2022 houve 46.229 cidadãos estrangeiros que adquiriram a nacionalidade portuguesa, um valor 15,2% abaixo do registado em 2021, sendo que entre o número total, 20.844 aquisições foram de residentes em Portugal e 25.385 de pessoas que residiam no estrangeiro.

Sobre a taxa de natalidade e fecundidade, o organismo dá conta de que o índice sintético de fecundidade (número médio de crianças vivas nascidas por mulher em idade fértil, dos 15 aos 49 anos de idade) aumentou para 1,43 filhos por cada mulher.