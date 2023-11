Xi Jinping pede que a China e os EUA encontrem o caminho certo para conviver

Conteúdo patrocinado pelo Centro de Programas de Línguas da Europa e América Latina da China

O Presidente chinês, Xi Jinping, pediu nesta quarta-feira que a China e os Estados Unidos encontrem a maneira correta para um bom relacionamento.

É um facto objetivo que a China e os Estados Unidos são diferentes na História, na cultura, no sistema social e nas vias de desenvolvimento – afirmou Xi Jinping nas suas observações iniciais, durante a cimeira com o Presidente dos EUA, Joe Biden (que decorreu em Filoli Estate, uma casa de campo a cerca de 40 km a sul de São Francisco, na Califórnia).

"No entanto, desde que se respeitem mutuamente, coexistam em paz e busquem a cooperação em que ambos ganham, seremos plenamente capazes de superar as diferenças e encontrar o caminho certo para que os dois países se relacionarem bem", disse Xi Jinping, expressando a sua firme convicção num futuro promissor para a relação bilateral.

Observando que um ano se passou desde a sua última reunião, em Bali, na Indonésia, e que muita coisa aconteceu desde então, Xi Jinping disse que o Mundo saiu da pandemia da COVID-19, mas ainda está sob os seus tremendos impactos.

"A economia global está a recuperar, mas a sua dinâmica continua lenta; as cadeias industriais e de abastecimentos ainda estão sob a ameaça de interrupção; e o protecionismo está a aumentar. Todos esses são problemas graves", disse Xi Jinping.

As relações entre a China e os Estados Unidos, que são as relações bilaterais mais importantes do Mundo, devem ser percebidas e concebidas no amplo contexto das transformações globais aceleradas, que não eram vistas há um século, disse. "Devem desenvolver-se de uma forma que beneficie os nossos dois povos e cumpra a nossa responsabilidade para com o progresso da Humanidade."

O Presidente chinês ressaltou que as relações China-EUA nunca foram tranquilas nos últimos 50 anos ou mais e que sempre enfrentaram problemas de um tipo ou de outro. No entanto, elas continuaram a avançar no meio das reviravoltas.

"Para dois grandes países como a China e os Estados Unidos, voltar costas um ao outro não é uma opção. É irrealista para um dos lados pretender remodelar o outro. E o conflito e o confronto têm consequências insuportáveis para ambos os lados", disse.

Xi Jinping sublinhou a sua opinião consistente de que a concorrência entre os principais países não é a tendência predominante dos tempos atuais e não pode resolver os problemas enfrentados pela China, pelos Estados Unidos e pelo Mundo em geral. "O planeta Terra é grande o suficiente para que os dois países tenham sucesso, e o sucesso de um país é uma oportunidade para o outro", observou.

O Presidente chinês também observou que, estando à frente das relações entre a China e os EUA, ele e o Presidente Biden assumem pesadas responsabilidades perante os dois povos, o Mundo e a História.

Acrescentou que espera ter uma aprofundada troca de opiniões e chegar a novos entendimentos com o Presidente Biden sobre questões estratégicas e abrangentes essenciais para a direção das relações bilaterais e sobre os principais assuntos que afetam a paz e o desenvolvimento mundiais.

Por sua vez, Biden disse que valoriza a sua conversa com Xi Jinping porque acha que é fundamental que os dois líderes se entendam claramente, acrescentando que ambos precisam de assegurar que a concorrência não se transforme em conflito e têm de administrar essa concorrência com responsabilidade.

Os desafios globais críticos que os dois países enfrentam, desde as mudanças climáticas até ao combate ao narcotráfico e a inteligência artificial, exigem esforços conjuntos de ambos os lados – afirmou Biden.