Espanha. Sánchez reeleito chefe do Governo espanhol com 179 votos a favor

O líder do PSOE, Pedro Sánchez, foi reeleito Presidente do Governo espanhol, esta quinta-feira, após o debate de investidura realizado no Congresso dos Deputados, com 179 votos a favor.

Sánchez obteve o apoio dos partidos Sumar, EH Bildu, PNV, ERC, Junts, BNG e CC.

Contra a investidura de Sánchez, estiveram 171 deputados das bancadas do PP, do Vox e da UPN. Não foi registada qualquer abstenção.