Norte. Segundo surto de legionella faz um morto

O Departamento de Saúde Pública detetou um segundo surto de legionella no Norte do país. Depois de a bactéria ter sido identificada em Caminha, as autoridades confirmaram um foco também num lar em Matosinhos, com duas pessoas infetadas, uma das quais morreu.

“No concelho de Matosinhos foi identificado outro cluster, com provável origem ambiental num Estabelecimento Residencial para Pessoas Idosas (ERPI), tendo sido confirmados, até à data, dois casos, registando-se um óbito, e implementadas as medidas de controlo do cluster”, adiantou a ARS-Norte.

As autoridades de saúde locais garantiram também que vão continuar a acompanhar o aparecimento de novos casos, “uma vez que “o período de incubação pode ser de até 14 dias (sendo o mais comum de 5-7 dias)”, segundo um comunicado, citado pelo Jornal de Notícias.

Recorde-se que em Caminha já tinha sido "identificado um cluster com sete casos confirmados até à data, encontrando-se este cluster em fase de investigação epidemiológica e de determinação das medidas de saúde pública necessárias para o seu controlo".