Operação policial contra apoio ao Hezbollah

A polícia alemã lançou esta quinta-feira uma grande operação, com 54 buscas em sete regiões, contra um centro islamita suspeito de apoiar o movimento xiita libanês Hezbollah.

“Numa altura em que muitos judeus se sentem particularmente ameaçados, não toleramos a propaganda islamita nem as campanhas antissemitas e anti-israelitas”, declarou a ministra do Interior, Nancy Faeser, em comunicado.

A operação policial tem como alvo o “Centro Islâmico de Hamburgo” e cinco outras organizações suspeitas de lhe estarem ligadas. As atividades do centro destinam-se a difundir o “conceito revolucionário” dos mulás iranianos, “suspeito de ser contrário à ordem constitucional na Alemanha”, acrescenta a nota do ministério do Interior.

O centro controla a mesquita Imam Ali, em Hamburgo, e os serviços de informação internos da Alemanha suspeitam que este “exerce uma forte influência” a partir dessa mesquita sobre outras mesquitas e associações, “até à tomada total do controlo”. No seio deste movimento, “existem claras tendências antissemitas e anti-israelitas que são também propagadas através de vários canais mediáticos”, acrescentou o ministério do Interior.

A Alemanha considera o Hezbollah uma organização terrorista e proibiu as suas atividades no país em abril de 2020. O chanceler alemão, Olaf Scholz, prometeu proteger os judeus na Alemanha num contexto de ressurgimento de atos antissemitas desde o início da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, no início de outubro.