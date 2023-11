Guerra. Manifestantes pró-palestinianos detidos em Washington

Várias pessoas foram detidas na quarta-feira pelas autoridades do Capitólio, no Estados Unidos, na sequência de um protesto pró-palestina que teve lugar junto à sede do Comité Nacional Democrata.

O protesto, de acordo com a polícia norte-americana, foi violento, tendo cerca de 150 manifestantes sido retirados à força.

Os incidentes levaram ao encerramento, por questões de segurança, dos edifícios de escritórios da Câmara dos Representantes.

No mesmo dia, um total de 24 congressistas norte-americanos, todos do Partido Democrata, apelaram para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.