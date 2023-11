Guiné. Marcelo e Costa juntos em Bissau para celebrar 50 anos de independência

Os dois chegaram a Bissau na quarta-feira à noite, com cerca de duas horas de intervalo, primeiro António Costa e depois Marcelo Rebelo de Sousa, tendo estado num jantar oficial oferecido pelo Presidente guineense, Umaro Sissoco Embaló, onde trocaram um breve cumprimento, segundo a agência Lusa.

Sublinhe-se que a celebração da independência da Guiné-Bissau coincide com o momento de crise política que Portugal atravessa, após a demissão de António Costa, na sequência da Operação Influencer, ter precipitado a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa de convocar eleições antecipadas para 10 de março. Até essa altura, o Governo mantém-se em plenitude de funções.

Na capital guineense, além do chefe de Estado e do líder do Executivo, encontra-se também, desde terça-feira, o ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.