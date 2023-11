Constança Urbano de Sousa junta-se à lista de José Luís Carneiro

José Luís Carneiro conta também o apoio da ex-ministra Constança Urbano de Sousa. A socialista apoia a candidatura da dita ala moderada do PS e vai assumir funções na campanha de José Luís Carneiro, por considerar que o ainda ministro é o que está em melhores condições para assegurar "a unidade do PS e a governabilidade do país".

Jorge Lacão, Capoulas Santos, Carlos Zorrinho e António Lacerda Sales já tinham mostrado o seu apoio. “Neste momento crucial da vida do PS e do país, entendo dever assumir com clareza o meu total apoio à candidatura de José Luís Carneiro a Secretário-Geral do PS”, começa por dizer o antigo ministro Luís Capoulas Santos, numa declaração escrita a que o Nascer do SOL teve acesso.

Para o ex-governante, José Luis Carneiro “reúne as condições pessoais e políticas que garantem ao Partido Socialista e a Portugal a liderança de que necessitam e que é capaz de melhor responder aos desafios dos exigentes tempos”.

O antigo secretário de Estado Jorge Lacão veio também anunciar publicamente o seu apoio à candidatura do ainda ministro da Administração Interna.

“Faço-o em nome do que considero ser a resposta certa a um problema fundamental com que todos estamos confrontados: defender o regime democrático dos riscos da radicalização dos contrários”, adiantou Lacão.

“Vejo nele, igualmente, nesta hora particularmente crítica da vida nacional, alguém capaz de interpretar de forma irrepreensível um sentido ético de missão pública, de todo indispensável à reconciliação dos portugueses com as suas instituições democráticas”, acrescentou.