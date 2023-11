Luz. Mercado livre ganha quase 8600 novos clientes

O mercado liberalizado de eletricidade ganhou 8.588 novos clientes em setembro, passando para um total de 5,5 milhões, um aumento de 0,9% face ao mesmo mês do ano anterior. Os dados foram revelados pela ERSE e diz que, em termos de consumo, registou-se uma redução de 40,1 Gigawatts-hora (GWh) face a agosto, atingindo 42.446 GWh.

Estes valores representam um aumento de 0,9% em número de clientes e uma redução de 0,5% em consumo, relativamente a setembro de 2022.

De acordo com o regulador, o consumo no mercado livre representava, em setembro, 85% do número total de clientes e 94% do consumo total registado em Portugal continental.

No mês em análise, cerca de 49.700 clientes mudaram de fornecedor no mercado liberalizado, enquanto 4.830 trocaram o fornecimento no mercado regulado por um fornecimento em mercado.

Em setembro, a EDP Comercial manteve a sua posição como principal operador no mercado livre, vendo a sua quota a reduzir-se em 0,4 pontos percentuais em número de clientes e 0,3 pontos em termos de consumo.

Naquele mês, a Goldenergy foi o comercializador que realizou uma maior captação de clientes, tendo ganhado cerca de 62% do número de clientes que mudou de comercializador, o que representa um aumento líquido de 4,1% na sua carteira de clientes face ao mês anterior.

Já o mercado regulado registava cerca de 941 mil clientes, em setembro, para um consumo estimado em base anual de 2.872 GWh, representando um aumento de 1,2% no número de clientes e um decréscimo de 4,1% em consumo, relativamente a setembro de 2022.