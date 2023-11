Mazars e FORVIS formam uma nova network top 10 global única

A Mazars, empresa líder internacional em auditoria, tax e consultoria, e a FORVIS, a oitava maior firma do setor nos Estados Unidos vão criar uma network global que irá entrar no top 10, a partir de dia 1 de junho de 2024. “A nova network posicionará ambas as firmas para um crescimento global contínuo, expandindo as suas capacidades para melhor servir os seus clientes, especialmente aqueles com necessidades internacionais”, revelam em comunicado.

A network operará sob uma única marca em todo o mundo: Forvis Mazars, contará com receitas na ordem dos 4,7 mil milhões de euros e foi criada com o objetivo de ser “ágil, oferecer consistência e ter escala global para atender às necessidades dos seus clientes”

"Estou muito satisfeito que a Mazars e a FORVIS tenham dado este passo transformacional e estou entusiasmado com as oportunidades que apresenta para ambas as firmas no serviço aos nossos clientes e no apoio às nossas pessoas", afirma Hervé Hélias, CEO do Grupo Mazars. "Estamos orgulhosos de trazer um novo modelo de network pioneiro para a nossa indústria e estamos entusiasmados por continuar esta jornada juntos. Na Mazars, estamos empenhados em ajudar os nossos clientes a construir e expandir os seus negócios com confiança, e formar esta network de duas firmas com a FORVIS complementa o nosso partnership internacional integrado existente e promove significativamente a estratégia internacional da Mazars. Estamos orgulhosos de oferecer aos nossos clientes a força do nosso partnership internacional integrado em 100 países e os benefícios da grande parceria nacional da FORVIS nos EUA, que realmente trabalha como uma única firma nos EUA. Isso fornece-nos a vasta escala e a presença que temos ambicionado nos EUA e torna-nos uma network global top 10 com ampla escala e cobertura".

Já Tom Watson, CEO da FORVIS, lembra que “uma network de duas firmas, operando sob uma única marca global, acelera rapidamente as estratégias compartilhadas das nossas firmas”, referindo que “é uma oportunidade para melhor servir os nossos clientes, especialmente aqueles com presença internacional e apoiar as nossas pessoas num caminho de crescimento contínuo. As nossas organizações conhecem-se bem, têm uma forte história de colaboração e culturas muito semelhantes de colocar sempre as suas pessoas e clientes em primeiro lugar".