Vão ser leiloados na internet manuscritos e cartas de autores e cientistas

Foi anunciado, esta quarta-feira, pela Christie’s, que vão ser leiloados, em formato ‘online’, cartas autógrafas e manuscritos de cientistas, como Yeats, Flaubert, Einstein, Darwin, Monet ou Mozart, entre os dias 01 e 15 de dezembro.

A casa de leilões anunciou, em comunicado que o leilão, “The Alphabet of Gneius: Important Autograph Letters and Manuscripts”, vai decorrer apenas na internet, no âmbito da ‘Classic Week’.

Estarão à venda várias cartas e manuscritos escritos por personalidades históricas como WB Yeats, Robert Graves, Rudyard Kipling, Jack Kerouac, Émile Zola, Marcel Proust, Gustave Flaubert, Boris Pasternak, E.H. Shepard e Antoine Saint-Exupéry.

Na área científica, vão ser leiloados documentos da autoria do astrónomo e matemático Edmond Halley, o inventor Thomas Edison, o físico Einstein, o naturalista e biólogo Charles Darwin, o filósofo Leibniz, o cientista Pasteur, o jurista Jeremy Bentham, o filósofo Wittgenstein e os psiquiatras Freud e Jung.

No domínio artístico, destaca-se a venda de textos autógrafos dos pintores Pissarro, Gauguin, Monet, Matisse, Delacroix, Degas, Schiele e Munch, e dos músicos Mozart, Mahler, Mendelssohn, Wagner, Liszt, Puccini, Elgar e John Cage.

Segundo a Christie's, "'O Alfabeto dos Génios' funciona como um registo vivo da história do pensamento e da cultura ocidentais ao longo dos últimos quatro séculos".

Nos documentos literários que serão leiloados, contam-se esboços do escritor Antoine Saint-Exupéry para "O principezinho", incluindo dois esboços iniciais que não aparecem na obra publicada, um inventário escrito por Charles Dickens da biblioteca e do conteúdo da sua casa e uma carta de J.R.R. Tolkien a uma das primeiras críticas de "O Senhor dos Anéis".

No âmbito da temática das ciências, a Christie's vai levar a leilão, entre outros, notas de aula sobre eclipses lunares e solares do astrónomo do século XVII Edmond Halley, um caderno de laboratório de Thomas Edison, que regista experiências relacionadas com o desenvolvimento da pilha alcalina de armazenamento, um manuscrito de Albert Einstein, que aborda o problema da Teoria do Campo Unificado, uma carta de Sigmund Freud com conselhos profissionais a um colega psicanalista, e uma carta de Darwin a um colega cientista sobre a "origem do mal".

No campo da música podem encontrar-se documentos como um manuscrito de composição de "Blicke mir nicht in die Lieder!", de Gustav Mahler, uma carta inédita de Giuseppe Verdi sobre os seus planos para uma segunda encenação da ópera "La Traviata", o manuscrito da orquestração de Edward Elgar do motete de Henry Purcell "Jehova, Quam Multi Sunt Hostes Mei" e um manuscrito de árias italianas contendo uma rara anotação de Handel.

O leilão incluirá ainda uma carta afetuosa dirigida a Miguel Ângelo pelo seu protegido, o pintor Antonio Mini, relatando a sua vida de artista em Lyon, uma carta de Monet sobre a obra "Olympia" do pintor francês Manet, uma carta de Paul Gauguin ao artista Camille Pissarro e o único exemplar registado em mãos privadas do primeiro prospeto da obra "The Grave" (1808), de Robert Blair, anunciando os desenhos pelos quais William Blake ficou mais conhecido durante a sua vida.

Segundo Sophie Hopkins, especialista em manuscritos e arquivos, de Londres, citada pela Christie's, "esta venda histórica é uma chamada de atenção para os colecionadores de autógrafos, antigos e novos".