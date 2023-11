Billie Eilish fala novamente sobre a objetificação do seu corpo

Numa entrevista à revista Variety, a cantora Billie Eilish voltou a abordar a objetificação de que, no seu entender, as mulheres na música são alvo desde o início das suas carreiras.

Durante muito tempo a imprensa internacional falou das roupas largas da artista. À Variety, Billie Eilish explicou que essa apresentação sempre serviu para “evitar a objetificação do seu corpo”. “Não queria que as pessoas tivessem acesso ao meu corpo, mesmo visualmente”, explicou. “Não era forte e confiante o suficiente para mostrá-lo. Se o tivesse feito, teria ficado arrasada com o que seria dito”, continuou.

“Tenho mamas grandes, desde os 9 anos. É assim que sou. Se fosse usar algo que mostrasse mais do meu corpo, as pessoas iriam questionar: ‘Então, não querias evitar que te objetificassem?’", acrescentou, sublinhando que “nunca ninguém diz nada sobre os corpos dos homens”. “Se tiveres músculos, boa. Se não os tiveres, boa. Se fores magríssimo, gordinho, todos ficam contentes com isso", sublinhou a cantora.

Na mesma entrevista, Billie Eilish abordou ainda a sua orientação sexual e identidade de género. A artista de 21 anos revelou que se sente atraída por outras mulheres mesmo que nunca se tenha relacionado “muito bem com elas”.