Novas sanções limitam exportações russas

A Comissão Europeia anunciou esta terça-feira um novo pacote de sanções da União Europeia (UE) à Rússia devido à invasão da Ucrânia em fevereiro de 2022. O novo pacote, o 12º, inclui um reforço das sanções às exportações de petróleo russo, já em vigor, e abrange ainda os diamantes.

“Em conformidade com a decisão do Conselho Europeu de outubro de enfraquecer ainda mais a capacidade da Rússia de prosseguir a sua agressão contra a Ucrânia, o Alto Representante, juntamente com a Comissão, apresentou ontem à noite ao Conselho uma proposta para o 12º pacote de sanções”, indica o Serviço Europeu de Ação Externa em comunicado divulgado esta quarta-feira.

O comunicado acrescenta que neste pacote de sanções propõe-se “a adoção de novas proibições de importação e exportação, bem como de medidas destinadas a reforçar o limite máximo do preço do petróleo e a combater a evasão às sanções da UE”. A agência Lusa confirmou também que neste pacote está incluído um limite a “todas as exportações de diamantes russos”.