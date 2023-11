ONU apresenta "plano de paz" para guerra no Médio Oriente

Um plano de paz, com um total de 10 pontos, foi esta quarta-feira apresentado pelo chefe da missão humanitária das Nações Unidas, Martin Griffiths. O Objetivo é acabar com a “carnificina em Gaza, onde todos os dias se atingem novos níveis de horror”.

O cessar-fogo, pedido neste plano, iria permitir “descansar os civis” numa altura em que “os hospitais estão a ser atacados, causando a morte de bebés prematuros, sendo que toda a população está a ser privada dos seus meios básicos de sobrevivência”, afirmou Griffiths, numa declaração em Genebra.

O plano é dirigido não apenas à Israel e às autoridades de Gaza, mas também “àqueles que têm influência sobre elas”.

De acordo com a imprensa internacional, é ainda pedido uma abertura de mais passagens para permitir a entrada de ajuda humanitária, como o corredor de Kerem Shalom, entre os territórios palestiniano e israelita.

O reforço do combustível para aa organizações humanitárias e as entidades públicas e privadas em Gaza também é solicitado, para que possam ajudar as pessoas.

O responsável pede ainda aos Estados que disponibilizem mais fundos à ONU, para que possa aumentar a sua ajuda no Médio Oriente.