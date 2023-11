Abanca compra 100% do EuroBic

O ABANCA anunciou esta quarta-feira ter acordado a compra de 100% do capital do EuroBic com os acionistas do banco português. “O acordo de compra, alcançado após a conclusão da correspondente due diligence, está sujeito, como acontece neste tipo de transações, à autorização das autoridades competentes”, lembra o banco, destacando que o Banco de Portugal tem vindo a acompanhar a transação, tendo sido informado em pormenor dos seus termos.

E acrescenta que, “com esta operação, o banco reforça significativamente a sua presença em Portugal e torna-se o oitavo maior banco do país”.

Feitas as contas, o ABANCA vai quadruplicar o seu número de clientes, triplicar o seu volume de negócios e triplicar os seus pontos de venda no país. “Em 2018, o ABANCA adquiriu a rede de retalho do Deutsche Bank Portugal, o que lhe permitiu atingir 70 pontos de venda e um volume de negócio de quase 7.000 milhões de euros”, diz, recordando que em Portugal, entre janeiro e setembro, registou um aumento de 76% de novos clientes face ao mesmo período do ano anterior.

“No âmbito da nossa estratégia de posicionamento como entidade de vocação ibérica, Portugal sempre foi uma prioridade para o ABANCA. É uma das economias mais dinâmicas da Zona Euro e um mercado natural para nós devido à sua forte inter-relação económica e cultural com Espanha e, em particular, com as áreas geográficas de liderança do ABANCA”, afirma Juan Carlos Escotet Rodriguez, presidente da ABANCA.

“Esta operação permite-nos otimizar a presença do ABANCA em Portugal e proporciona-nos um elevado grau de complementaridade em termos estratégicos. A operação trará sinergias claras em termos de receitas, um maior desenvolvimento na banca universal, um potencial de crescimento em fora do balanço e seguros, e um forte posicionamento no negócio de meios de pagamento”, afirma Francisco Botas, CEO do ABANCA.

Esta operação representará 9,5% dos ativos totais do ABANCA, 10,1% dos seus empréstimos, 10,5% dos seus depósitos e 15,1% das receitas. A conclusão da transação está prevista para junho de 2024.