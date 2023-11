EUA e China cooperam no combate às alterações climáticas

Os EUA e a China anunciaram esta quarta-feira a criação de um grupo de trabalho sobre cooperação em questões climáticas. A constituição do grupo é tornada pública algumas semanas antes da conferência internacional sobre o clima (COP28).

Os trabalhos vão concentrar-se em temas como "a transição energética, o metano, a economia circular e eficiência dos recursos, províncias/estados e cidades sustentáveis e com baixas emissões de carbono, e a desflorestação", indicaram os media estatais chineses e o Departamento de Estado norte-americano.

O comunicado conjunto, resultado das conversas entre os enviados chineses e norte-americanos para o clima, Xie Zhenhua e John Kerry, informa ainda que os membros do grupo vão empenhar-se no "diálogo e na cooperação para acelerar a ação climática concreta".

Ambos os países concordaram em "trabalhar em conjunto e com outros" para "enfrentar um dos maiores desafios do tempo presente para as gerações atuais e futuras da humanidade" e vão ainda relançar "diálogos bilaterais sobre políticas e estratégias energéticas" e "aprofundar os intercâmbios políticos sobre soluções de poupança de energia e de redução das emissões de carbono".

A 28.ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP28) vai realizar-se entre 30 de novembro e 12 de dezembro no Dubai (Emirados Árabes Unidos).

A cooperação entre a China e os Estados Unidos é frequentemente considerada crucial para dar um impulso às negociações sobre o clima.