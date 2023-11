Chegaram à ilha italiana de Lampedusa nas últimas 24 horas mil e duzentos migrantes

Nas últimas 24 horas, chegaram à ilha italiana de Lampedusa cerca de 1200 migantes, levando, novamente, à sobrelotação do centro de acolhimento, com mais de 1400 pessoas.

Durante a passada terça-feira, a Guarda Costeira italiana resgatou várias pequenas embarcações, enquanto um outro barco, com 43 sudaneses, conseguiu chegar autonomamente a uma das enseadas da ilha.

Durante a noite, foram intercetados mais de 394 imigrantes pelos barcos de patrulha da Capitania dos Portos, da Guardia di Finanza e por um barco da Frontex, a agência europeia de controlo das fronteiras e acabaram por desembarcar na ilha.

São assim, ao todo, 1202 migrantes que chegaram nas últimas 24 horas a Lampedusa, de acordo com os meios de comunicação social, tendo estes partido de Sfax, na Tunísia, e de Sabratha e Zuara, na Líbia.

Também durante a madrugada, o navio da organização não-governamental (ONG) SOS Mediterranee, o Ocean Viking, chegou ao porto de Ortona, na região central de Abruzzo, com 128 migrantes resgatados em três operações ao largo da costa da Líbia, nos últimos dias.

Como já se sucedeu anteriormente, a ONG denunciou a atribuição de um porto distante pelas autoridades italianas para que os migrantes tivessem de enfrentar “três dias inúteis de navegação”.

Com estas novas chegadas, o centro de acolhimento da ilha, com capacidade para cerca de 300 pessoas, acolhe 1430 migrantes, tendo começado as operações para os transferir para outros locais em Itália.

De acordo com os dados atualizados na terça-feira pelo Ministério do Interior, 147.239 migrantes chegaram à costa italiana, contra 92.881 no mesmo período do ano passado.