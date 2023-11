Primeiro-ministro assume funções de João Galamba

O primeiro-ministro vai assumir a pasta das Infraestruturas, tutelada até agora por João Galamba, que se demitiu do cargo de ministro, na sequência da sua constituição como arguido no processo da Operação Influencer.

“Nos termos do número 2 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 32/2022, de 9 de maio, com a exoneração do Ministro das Infraestruturas as suas funções foram assumidas pelo Primeiro-Ministro", lê-se numa nota publicada no site da Presidência.

"Assim, o Presidente da República aceitou a proposta de recondução de Frederico André Branco dos Reis Francisco, anterior Secretário de Estado das Infraestruturas, como novo Secretário de Estado Adjunto e das Infraestruturas, na dependência do Primeiro-Ministro", refere a mesma nota.

Recorde-se que a demissão de João Galamba como ministro das Infraestruturas foi tornada pública na segunda-feira, através de um comunicado. "Apresentei este pedido de demissão após profunda reflexão pessoal e familiar, e por considerar que na minha qualidade de pai e de marido esta decisão é a única possível para assegurar à minha família a tranquilidade e discrição a que inequivocamente têm direito", justificou.