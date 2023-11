Nove pessoas encontram-se infetadas com legionella em Caminha

No concelho de Caminha, um total de nove pessoas encontram-se infetadas com legionella, sendo que os últimos dois casos foram detetados ao fim da tarde de terça-feira e na manhã desta quarta-feira.

Os últimos dois doentes, de acordo com uma fonte da Unidade de Saúde Pública do Alto Minho, têm idades compreendidas entre os 70 e os 96 anos e encontravam-se, pelas 10h00, no serviço de urgência do Hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo.

Ambos os homens residem em Moledo, no concelho de caminha.

A mesma fonte, em declarações à agência Lusa, adiantou que os doentes, identificados com legionella desde sexta-feira, residem entre Caminha e Vila Praia de Âncora. Sendo que, cinco dos nove doentes estão internados no hospital de Santa Luzia, em Viana do Castelo, e um deles, uma senhora de 60 anos, está internada nos cuidados intensivos.

Um outro doente já recebeu alta hospital.

O sexto doente, um homem de 86, encontra-se acamado e está a ser acompanhado no domicílio depois de lhe ter sido diagnosticado legionella no hospital de São João no Porto.

O presidente da Câmara de Caminha convocou para às 11h30 desta quarta-feira uma conferência de imprensa, com a presença do delegado de Saúde do Alto Minho para fazer um ponto de situação deste caso.