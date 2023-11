PS. Manuel Alegre apoia candidatura de Pedro Nuno Santos

O histórico socialista Manuel Alegre apoia a candidatura de Pedro Nuno Santos à liderança do PS.

Manuel Alegre estará a avaliar com Pedro Nuno Santos os contornos da sua participação na campanha do candidato à liderança do PS, que será disputada por José Luís Carneiro, que também já formalizou a sua candidatura.

Pedro Nuno Santos soma também o apoio de Alexandra Leitão, ex-ministra, e dos governantes em funções, Ana Abrunhosa e João Costa.