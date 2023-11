China. Economia dá sinais de retoma

A economia da China deu sinais de retoma em outubro. Apesar de o setor imobiliário continuar em contração, as vendas a retalho e a indústria transformadora cresceram.

De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira, no mês passado, a produção industrial aumentou 4,6%, em termos homólogos, enquanto as vendas a retalho, ajudadas pelo forte consumo durante a semana de férias do Dia Nacional, subiram 7,6%.

Já no imobiliário, o investimento caiu 9,3% e as autoridades reconheceram que o setor ainda se encontra em “plena fase de ajustamento”, depois de, há dois anos, uma campanha de desalavancagem lançada por Pequim ter suscitado uma crise de liquidez.

A melhoria dos dados económicos de outubro reflete também o efeito base de comparação face à paralisia da atividade no ano anterior. A recuperação da China após a pandemia covid-19 tem sido irregular.

As perturbações na indústria transformadora, nos transportes, nas viagens e em praticamente toda a atividade económica durante a pandemia terminaram há quase um ano, quando os dirigentes chineses terminaram a estratégia ‘zero casos’ de covid-19.