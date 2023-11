OE. "Mudou muita coisa. Não mudaram os resultados que apresentaremos", diz Medina

"Estamos agora na fase de especialidade e estão a chegar as propostas dos vários grupos políticos. Naturalmente, o grupo parlamentar do PS irá fazer essa avaliação de todas as propostas que entraram e das suas próprias propostas", disse em resposta ao deputado do Chega André Ventura sobre se o PS está disposto a mexer na proposta do Imposto Único de Circulação (IUC), já depois do PSD ter questionado o governante sobre a matéria e ter ficado sem resposta.

"Mudou muita coisa. Não mudaram os resultados que apresentaremos aos portugueses na gestão da economia e das finanças públicas no nosso país". A afirmação foi feita pelo ministro das Finanças durante uma audição parlamentar na Comissão de Orçamento e Finanças (COF) no âmbito do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), quando questionado pelo deputado socialista Miguel Cabrita sobre o impacto do atual contexto político na proposta apresentada.

Fernando Medina disse ainda que "não mudou a robustez" das previsões macroeconómicas subjacentes ao Orçamento do Estado, "da economia portuguesa em sustentá-las e na definição dos objetivos relativamente a 2024", referindo ainda que os objetivos para o próximo ano mantêm-se "atuais e sem necessidade de virem a ser alterados".

O governante considerou, durante a intervenção inicial da audição, que o OE2024 responde ao "atual quadro" e que "apoia significativamente as famílias e empresas" e "transmite sinais de confiança na economia portuguesa em todos os momentos, em particular neste momento" o país atravessa.

O ministro das Finanças anunciou hoje que o peso da dívida pública cairá este ano abaixo dos 103% previstos no Orçamento do Estado e garantiu que o país irá alcançar a meta do excedente de 0,8% previsto para este ano.

Medina remete decisão sobre IUC

O ministro das Finanças remeteu para o grupo parlamentar do PS um eventual recuo na subida do Imposto Único de Circulação (IUC) para veículos mais antigos, defendendo que o Governo apresentou a sua posição no Orçamento.

"Estamos agora na fase de especialidade e estão a chegar as propostas dos vários grupos políticos. Naturalmente, o grupo parlamentar do PS irá fazer essa avaliação de todas as propostas que entraram e das suas próprias propostas", disse em resposta ao deputado do Chega André Ventura sobre se o PS está disposto a mexer na proposta do IUC, já depois do PSD ter questionado o governante sobre a matéria e ter ficado sem resposta.