Lula da Silva tece duras críticas a Israel

A resposta de Israel ao ataque do Hamas, no início de outubro, é equivalente a terrorismo. Quem o disse é o Presidente do Brasil.

“A atitude de Israel em relação às crianças e às mulheres é igual ao terrorismo, não tem como dizer outra coisa”, disse Luiz Inácio Lula da Silva, esta terça-feira, através das redes sociais, acrescentando que é um lugar “cheio de criança” mesmo que haja “um monstro lá dentro” não se pode “matar as crianças”, é preciso “matar o monstro sem matar as crianças”.

O Presidente brasileiro lembrou que condenou os ataques terroristas do Hamas em território israelita, mas também fez críticas pelas mais de 10 mil mortes causadas pelos bombardeamentos realizados por Israel em Gaza.