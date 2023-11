Armando Evangelista abandona comando técnico do Goiás

O Goiás anunciou, esta terça-feira, que o treinador português, Armando Evangelista, abandonou a liderança do clube que se encontra, atualmente, no antepenúltimo lugar brasileiro, em zona de despromoção.

Numa nota publicada no site oficial do clube brasileiro, o Goiás anuncia o “desligamento do treinador Armando Evangelista e sua comissão técnica da equipa de futebol profissional".

O treinador português, de 50 anos, não aguentou os maus resultados da equipa no campeonato brasileiro, onde conseguiu alcançar apenas 6 vitórias, tendo concedido nove empates e sofrido nove derrotas, entre as quais nas duas últimas jornadas.

Armando Evangelista foi contratado em junho, mas não consegue terminar a época na liderança do Goiás.