E-commerce português vai faturar mil milhões na Black Friday

O e-commerce em Portugal deve ultrapassar a marca dos mil milhões de euros em faturação durante a Black Friday deste ano. Esta é uma das conclusões da mais recente análise da Eupago.

“Historicamente, o mês da Black Friday tem sido um período de destaque no e-commerce, com um aumento significativo nas vendas, em relação aos meses anteriores”, explica Telmo Santos, co-CEO e fundador da Eupago.

E, de acordo com dados do histórico da fintech, o volume de faturação nos meses de novembro, durante a Black Friday, tem sido 40% superior aos meses de outubro, “uma tendência de crescimento que demonstra o impacto que a Black Friday tem junto do comércio”, diz.

E, como as vendas online têm aumentado, a projeção avançada pela Eupago é, segundo a empresa, “um reflexo da adesão crescente dos consumidores às compras online e, por conseguinte, da confiança depositada em formas de pagamento digitais”.

A Eupago diz ainda que “o único fator condicionante desta previsão sobre as vendas na Black Friday é que o mercado pode oscilar de acordo com a inflação. Se por um lado haverá menos dinheiro disponível, por outro os consumidores vão aproveitar períodos promocionais como este para realizarem algumas compras. Ou seja, a análise da oscilação da inflação nesta fase é fundamental porque, havendo menos dinheiro disponível, a procura por promoções vai aumentar”.

“À medida que o comércio eletrónico continua a ganhar força, esperamos que esta Black Friday seja mais um marco importante, com vendas online a ultrapassar a marca de mil milhões de euros”, diz Telmo Santos.