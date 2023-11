Ana Mendes Godinho: Aumentos das prestações sociais serão pagos logo em janeiro

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social lembrou, esta terça-feira, no Parlamento, que, na semana passada, foram aprovados e assinados os aumentos das prestações sociais, garantindo que a subida vai refletir-se no pagamento logo em janeiro.

Em causa estão as pensões, o abono de família, a garantia para a infância, o complemento social para idosos e o aumento das prestações sociais, resultante da subida do Indexante dos Apoios Sociais (IAS).

"Por considerar que estes aumentos estruturais são fundamentais para responder às pessoas e às famílias nos momentos que vivemos, assinámos já na quinta-feira passada estes aumentos para 2024, para garantir que podem ser pagos logo em janeiro", afirmou a governante.