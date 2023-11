Mota-Engil com lucros de 51 milhões de euros até setembro

A Mota-Engil registou, nos primeiros nove meses do ano, lucros atribuíveis de 51 milhões de euros e apresentou um "crescimento acumulado de 66% do volume de negócios, alcançado 4015 milhões de euros" no período em análise.

A construtora referiu que fica assim mais perto "a meta de alcançar no final do ano e pela primeira vez na história do grupo, um valor anual superior a 5 mil milhões de euros de faturação".

A empresa obteve ainda um EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) de 551 milhões de euros, crescendo 56% em relação ao período homólogo.

O grupo disse que reforçou a sua carteira de encomendas para 13,6 mil milhões de euros, "um crescimento de mil milhões de euros face a junho", indicou.

"Todas as áreas de negócio apresentaram um crescimento mínimo de duplo dígito, com destaque para o negócio core de Engenharia e Construção que cresceu 73% e de forma relevante em todas as regiões" salientando a América Latina, com "um crescimento de 129%", adiantou.