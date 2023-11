Guerra. Mais de 200 mil civis fugiram do Norte de Gaza

Desde o início de novembro, mais de 200.000 civis fugiram do norte de Gaza. Os dados são da ONU.

Segundo o gabinete humanitário das Nações Unidas, apenas um hospital no norte do território está em funcionamento.

Os restantes estão a servir como abrigos dos conflitos. Os abrigos geridos pela ONU, diz ainda a nota, estão sobrelotados na zona sul, com, em média, uma casa de banho para 160 pessoas.

Além disso, o depósito de combustível da ONU de Assistência aos Refugiados da Palestina no Médio Oriente esgotou.

De acordo com a BBC, isto significa que, na quarta-feira de manhã, a agência não vai conseguir recolher o carregamento com ajuda humanitária, que vai ser trazido para Gaza através do Egito.

“Não poderemos conduzir os nossos carros e entregar farinha nas padarias, não poderemos fornecer combustível às instalações médicas – já o fizemos hoje, foi a última vez”, afirmou Juliet Touma, diretora de comunicação.