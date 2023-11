OCDE. Taxa de desemprego mantém-se nos 4,8% em setembro

A taxa de desemprego nos países que compõem a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), manteve-se estável nos 4,8% no mês de setembro, continuando abaixo dos 5,0% registados em julho de 2022.

Segundo a OCDE, a taxa de desemprego aumentou em 16 países no mês em análise, manteve-se inalterada em 11 e diminuiu em seis. Já o número de pessoas desempregadas na OCDE aumentou para 33,3 milhões em setembro, o nível mais elevado este ano, “impulsionado principalmente por um aumento no número de homens desempregados”.

Nesse mês, as taxas de desemprego da OCDE mantiveram-se globalmente estáveis em todas as categorias definidas: homens, mulheres, jovens (15-24 anos) e trabalhadores com 25 anos ou mais. Ainda assim, a taxa de desemprego juvenil permaneceu próxima ou superior a 20% em nove países da OCDE, tendo aumentado em 16. Foram registados “aumentos pronunciados” de mais de um ponto percentual na Coreia, República Checa, Luxemburgo e Suécia.

Na zona euro, a taxa de desemprego oscilou em torno dos 6,5% desde fevereiro de 2023. Em setembro, manteve-se estável ou aumentou ligeiramente em todos os países da zona euro, exceto na Grécia, “onde continuou a diminuir rapidamente até atingir 10%, o seu nível mais baixo desde agosto de 2009”. Neste mês, foi Espanha a ter a taxa de desemprego mais elevada da zona euro.