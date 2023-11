Índia. Tentativa de resgatar 40 trabalhadores soterrados em túnel na Índia continua

A tentativa de resgatar os 40 trabalhadores que ficaram soterrados no domingo após o colapso de um túnel em construção no norte da Índia continua esta terça-feira.

“Todos os 40 trabalhadores presos dentro do túnel estão vivos”, disse, em comunicado, um responsável dos serviços indianos de socorro, acrescentando que está a ser enviada água e comida. As autoridades estão a bombear oxigénio e a enviar “alguns pequenos pacotes de alimentos” para o interior do túnel, através de uma conduta.

“Um tubo de aço será empurrado através de uma abertura criada (…) para retirar com segurança os trabalhadores retidos”, disseram as autoridades, que esperam conseguir remover os destroços e libertar os trabalhadores nas próximas 24 horas. Quase 200 equipas de resgate estão envolvidas na operação.

Os trabalhadores ficaram soterrados quando um túnel rodoviário em construção no norte da Índia se desmoronou. A derrocada ocorreu na madrugada de domingo, na região dos Himalaias, quando um grupo de trabalhadores abandonava o estaleiro e chegava uma equipa de substituição.

As equipas de resgate conseguiram entrar em contacto com os sobreviventes, primeiro através de uma mensagem num pedaço de papel, e, mais tarde, conseguiram estabelecer comunicação por meio de aparelhos de rádio. A parte do túnel, com 4,5 quilómetros de comprimento, que desabou, fica a cerca de 200 metros da entrada.

O túnel faz parte da autoestrada Chardham, um projeto emblemático do governo federal da Índia para ligar os dois importantes santuários hindus de Uttarkashi e Yamnotri, em Uttarakhand, um estado montanhoso que atrai muitos peregrinos e turistas.