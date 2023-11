Lacão, Capoulas Santos, Zorrinho e Lacerda Sales anunciam apoio a José Luís Carneiro

José Luís Carneiro apresentou a sua candidatura à liderança do PS no sábado passado, e nos últimos dias já foram anunciados publicamente vários apoios, nomes associados à estrutura do partido e a autarquias.

Jorge Lacão, Capoulas Santos, Carlos Zorrinho e António Lacerda Sales são alguns dos nomes que defendem José Luís Carneiro na sua corrida à liderança do PS, que será disputada também por Pedro Nuno Santos, que apresentou, esta segunda-feira, a sua candidatura.

“Neste momento crucial da vida do PS e do país, entendo dever assumir com clareza o meu total apoio à candidatura de José Luís Carneiro a Secretário-Geral do PS”, começa por dizer o antigo ministro Luís Capoulas Santos, numa declaração escrita a que o Nascer do SOL teve acesso.

Para o ex-governante, José Luis Carneiro “reúne as condições pessoais e políticas que garantem ao Partido Socialista e a Portugal a liderança de que necessitam e que é capaz de melhor responder aos desafios dos exigentes tempos”.

O antigo secretário de Estado Jorge Lacão veio também anunciar publicamente o seu apoio à candidatura do ainda ministro da Administração Interna.

“Faço-o em nome do que considero ser a resposta certa a um problema fundamental com que todos estamos confrontados: defender o regime democrático dos riscos da radicalização dos contrários”, adiantou Lacão.

“Vejo nele, igualmente, nesta hora particularmente crítica da vida nacional, alguém capaz de interpretar de forma irrepreensível um sentido ético de missão pública, de todo indispensável à reconciliação dos portugueses com as suas instituições democráticas”, acrescentou.

Veja a lista dos nomes que já anunciaram o apoio à candidatura de José Luís Carneiro

Aníbal Reis Costa – Vice-Presidente CCDR Alentejo

Capoula Santos – Ex ministro da agricultura e atual presidente da Comissão de assuntos europeus da AR.

Rui Solheiro – Ex. presidente da CM Melgaço, ex deputado e atual secretário-geral da Associação Nacional de Municípios.

Leopoldo Rodrigues – Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco

Carlos Zorrinho – Deputado no Parlamento Europeu, ex líder Parlamentar do PS

Lacerda Sales – Deputado e ex secretário de Estado da Saúde

Maria da Luz Rosinha – Deputada e ex presidente de Câmara de Vila Franca de Xira.

Susana Amador -Deputada e ex presidente da Câmara de Odivelas.

Miguel Coelho – Presidente da Junta de Santa Maria Maior, ex Deputado, ex líder do PS Lisboa, durante 14 anos, vai coordenar a campanha.

Nuno Vaz-Presidente da Câmara Municipal de Chaves.

Jorge Marçal Liça – Vice-Presidente da Ordem dos Engenheiros

Berta Nunes – Presidente da Federação de Bragança, Deputada, ex SE Comunidades, ex Presidente Câmara de Alfândega da Fé.

Luís Parreirão -Trabalhou com Jorge Coelho. Exerceu funções como Secretário de Estado da Administração Interna, Secretário de Estado das Obras Públicas, Deputado e Presidente da Federação de Coimbra do Partido Socialista.

Jamila Madeira – Deputada, Ex SE Saúde, Ex Secretária-Geral da JS, membro do secretariado nacional do PS.

Paulo Cafôfo – SE Comunidades, ex Presidente Câmara do Funchal, ex candidato a Presidente Governo Regional.

João Azevedo – Membro Secretariado Nacional, Deputado, Ex Presidente da Câmara de Mangualde.