Euro 2024. Muitos jogos de aflitos no apuramento

Com o apuramento e o primeiro lugar do grupo garantido, Portugal joga quinta-feira (19h45, RTP 1) no Liechtenstein e defronta, no domingo (19h45, RTP 1), a Islândia, em Alvalade. Caso vença os dois jogos, a seleção nacional consegue um feito inédito que é concluir a fase de apuramento (10 jogos) só com vitórias. “Estamos apurados, mas é preciso responsabilidade interna e queremos ganhar. O apuramento precisa de mais duas vitórias”, afirmou o selecionador Roberto Martínez. Além de Portugal, estão igualmente apuradas a Alemanha, como país organizador, Áustria, Bélgica, Inglaterra, França, Escócia, Turquia e Espanha.

No grupo de Portugal, a Eslováquia apura-se se não perder com a Islândia. Os Países Baixos estiveram com um pé fora do Europeu, mas um penálti oferecido pela Grécia deu vida à equipa de Ronald Koeman, que precisa apenas de vencer a República de Irlanda para se qualificar no grupo B. A Itália está em dificuldade para defender o título europeu. Uma vitória sobre a Macedónia do Norte garante o apuramento no grupo C, mas foi essa mesma equipa que tirou os italianos do último campeonato do mundo. A Ucrânia fica à espreita de uma surpresa. A Croácia, terceira classificada no Mundial do Qatar, precisa de vencer a Letónia para estar no Europeu, caso contrário quem passa no grupo D é o País de Gales, e os croatas vão jogar o play-off. No grupo E, há quatro seleções separadas por quatro pontos: Albânia, República Checa, Polónia e Moldávia. O grupo G está em polvorosa, com a Hungria, Sérvia e Montenegro a lutarem pelos dois primeiros lugares. Dinamarca, Eslovénia e Cazaquistão precisam de vencer e esperar uma combinação feliz de resultados para garantir o apuramento no grupo H. Já no grupo I, Roménia, Suíça e Israel vão decidir quem vai ao Europeu do próximo ano.