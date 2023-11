D. José Ornelas preocupado com os desafios crescentes que assolam o mundo contemporâneo

José Ornelas, bispo de Leiria-Fátima, expressou profunda apreensão durante a Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) acerca dos desafios crescentes que assolam o mundo contemporâneo. Enfatizou a urgência em enfrentar problemas que ameaçam a habitabilidade do planeta, destacando as consequências devastadoras das mudanças climáticas, o aumento da frequência e magnitude dos desastres naturais, a desertificação e a generalizada poluição, todos contribuindo para a destruição dos meios de subsistência.

O bispo também abordou a alarmante proliferação de conflitos e guerras em várias regiões do mundo, agravando ainda mais a situação global. Ressaltou como esses conflitos têm resultado na destruição sistemática de cidades inteiras, culturas agrícolas e bens essenciais à vida, afetando de maneira desproporcional os mais pobres, que suportam as consequências de maneira mais severa e brutal.

Ao comentar sobre o conflito entre Israel e o Hamas, José Ornelas expressou grande preocupação com o novo foco de destruição que esta guerra trouxe, apresentando imagens chocantes de mulheres e crianças mortas e feridas em grande escala, juntamente com a destruição de cidades e a interdição do acesso aos meios básicos de subsistência para populações inteiras.

O bispo destacou a necessidade imperativa de reconhecer limites mesmo em tempos de guerra, condenando veementemente o uso de vidas inocentes como reféns, escudos ou instrumentos de represália e vingança. Apelou à interrupção imediata do conflito, enfatizando a importância dos apelos à paz feitos pelo Papa Francisco desde o início deste conflito específico.

Além disso, durante a Assembleia Plenária da CEP, temas cruciais como a análise da situação social, as dificuldades enfrentadas pelas instituições de solidariedade social e a questão dos abusos no seio da Igreja foram debatidos. Os bispos católicos portugueses estão reunidos em Fátima para discutir e abordar essas preocupações até a próxima quinta-feira, comprometendo-se a enfrentar os desafios contemporâneos com uma abordagem centrada na justiça, dignidade e busca pela paz.