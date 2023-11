Adam Driver exalta-se com fã

O ator Adam Driver protagonizou um momento que se tornou viral ao responder de forma rápida e dura a um fã que parece tê-lo provocado no Festival de Cinema de Camerimage, na Polónia.

O ator norte-americano compareceu na sessão de abertura que ocorreu no dia 11 de novembro, para aceitar um prémio e apresentar o filme de Michael Mann, onde interpreta Enzo Ferrari.

O enredo centra-se em três meses cruciais na vida do lendário piloto e empresário italiano no ano de 1957, onde este enfrenta uma crise na pessoal e profissional, com a perda de um filho e quase falido. A única esperança é que a sua equipa de corridas vença a lendária corrida Mille Miglia (mil milhas).

Depois da sessão, numa conversa com perguntas do público, um fã perguntou: "O que acha das cenas dos acidentes? Pareciam muito duras, drásticas e, devo dizer, pirosas para mim. O que acha?'".

E o ator, impulsivamente, apenas respondeu: "F*** you, I don’t know? Next question", em português, “ "Não sei, vai-te lixar? Próxima pergunta".