James Blunt recebe prémio de Pior Álbum

James Blunt finalmente recebeu o galardão da NME de Pior Álbum, revelou a própria revista britânica de música.

Recorde-se que já há vários anos, o artista defendeu que merecia receber esse prémio pelo seu álbum de estreia, ‘Back To Bedlam’, de 2005.

Numa entrevista à mesma publicação, o cantor admitiu que ficou surpreendido pela demora. "Estou tão emocionado", confessou. "É a melhor coisa de todas. Realmente, genuinamente... Estou profundamente emocionado. Muito obrigado. Isso está ao lado de todos os outros prémios do mundo e provavelmente é o que mais me orgulha. NME, muito obrigado", reforçou James Blunt.

No dia 27 de outubro, James Blunt lançou o seu novo álbum, 'Who We Used To Be'.