Queda de aeronave em Ponte de Sor pode ter sido provocada por problemas no motor

A queda da segunda aeronave no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, que causou um morto e um ferido grave, na sexta-feira passada, poderá ter sido provocada por "problemas de funcionamento" do motor, segundo uma nota do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF).

A aeronave Reims Cessna F150J descolou do aeródromo pelas 14 horas para um voo de instrução com duas pessoas a bordo, instrutor e aluno, confirmou aquele organismo, que adiantou ainda que durante a primeira parte do voo não houve “qualquer reporte” de anomalias ou dificuldades técnicas.

No entanto, no último circuito de treino, o motor da aeronave "evidenciou problemas de funcionamento, recuperando logo de seguida para rotações de potência de descolagem e, em sequência, terá perdido a potência por completo".

"As evidências sugerem que o motor não estava a debitar potência no momento do impacto com o solo", acrescenta o GPIAAF, que irá, após a conclusão da investigação, publicar o relatório final.