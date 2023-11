O valor da Formação Desportiva

A formação do Ser Humano depende de vários factores, mas o principal é com toda a certeza a Educação a que foi sujeito, no seio da Família, sobre tudo na transmissão de valores, como o carácter, que é a marca da pessoa, enfim todos os arquétipos que no seu conjunto contribuem para formar um cidadão responsável e que estará sempre ao serviço do seu País, cumprindo as suas obrigações e sempre pronto a ajudar quando o País precise dele.

Esta atitude mental só é possível ser adquirida com uma Educação completa, ou seja, com uma Formação Desportiva, isto é, com uma prática diária de esforço, de superação pessoal, constante, no dia-a-dia, com solidariedade e amizade com os seus colegas, num espírito de amizade, de camaradagem, com inter-ajuda permanente, formando aquilo a que podemos chamar uma comunidade, já que o Homem nasce numa comunidade para mais tarde se vincular a uma Sociedade.

O valor do Desporto de competição, amador, é grande por que visa a superação de dificuldades que só com força de vontade e esforço, permanentes, se conseguem ultrapassar.

Estas qualidades estão “inscritas” no “A.D.N.” de qualquer atleta que faça juz ao nome do Desporto.

Um Atleta é aquele indivíduo que luta até conseguir realizar um exercício difícil, e por vezes com risco de lesões, mas fá-lo por formação e maneira de ser de um Atleta completo. Aqui começamos a perceber a diferença entre um Atleta e um Desportista de “fim de semana”. Devemos salientar o carácter, o espírito de combate, permanente, e uma luta diária pelo equilíbrio da homeostasia funcional e orgânica.

Pena é que o Serviço Militar Obrigatório não seja de novo reposto, o que não se entende num País soberano em que a Defesa da Nação não é para todos os cidadãos, mas para quem quer!?!...

Somos apologistas de que os Direitos e as Obrigações devem ser iguais para todos os cidadãos, só assim se entende uma Democracia!

Sociólogo