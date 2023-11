Guerra. Trabalhadores da ONU realizam minuto de silêncio pelos colegas mortos em Gaza

Os funcionários das Nações Unidas fizeram um minuto de silêncio em honra dos 101 colegas da ONU que morreram na Faixa de Gaza, na sequência da Guerra.

“Este é o maior número de trabalhadores humanitários a serem mortos em tão curto período de tempo na história da nossa organização”, disse Tatiana Valovaya, diretora-geral da ONU em Genebra, citada pela imprensa internacional.

“Estamos hoje aqui reunidos, neste local muito simbólico, para prestar homenagem aos nossos corajosos colegas que sacrificaram as suas vidas enquanto serviam sob a bandeira das Nações Unidas”, disse ainda.

A Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos avançou também que alguns membros da ONU morreram na fila do pão, ou em casa com as suas famílias.