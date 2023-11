ONU. Posto em Rafah atingido durante um ataque do exército israelita

Um ataque naval de Israel atingiu, no domingo, um posto da agência das Nações Unidas que serve de assistência aos refugiados palestinianos.

“Este recente ataque é mais uma indicação de que não há lugar seguro em Gaza. Nem o Norte, nem as zonas intermédias, nem o sul”, declarou o Comissário-Geral do organismo da ONU, Philippe Lazzarini, num comunicado, esta segunda-feira.

“O desrespeito pela proteção das infraestruturas civis, incluindo as instalações da ONU, os hospitais, as escolas, os abrigos e os locais de culto, são a prova do nível de horror que os civis de Gaza vivem todos os dias”, disse ainda.

A ONU também adiantou hoje que quase metade dos hospitais na Faixa de Gaza já não funcionam, inclusive o hospital Al-Quds.