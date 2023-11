Braga. PJ investiga corpo encontrado em estado de decomposição dentro de apartamento

A Polícia Judiciária está a investigar a morte de um homem, com cerca de 70 anos, que foi encontrado morto, com o corpo já em decomposição, na sua casa no centro de Braga.

Os bombeiros foram chamados para procederam à abertura da porta, que aparentava ter sido forçada. No interior do andar, estava o corpo em decomposição, suspeitando-se que o homem estaria morto há mais de uma semana.

Segundo o Correio da Manhã, havia indícios de agressões no corpo, pelo que pode tratar-se de um caso de homicídio.

O interior do apartamento também parecia ter sido remexido, o que também pode indiciar que tenha havido um assalto.