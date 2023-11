Dua Lipa volta a Portugal no NOS Alive

A cantora Dua Lipa vai atuar na 16ª edição do NOS Alive. É a primeira confirmação para a edição do próximo ano.

A artista sobe ao Palco NOS, no segundo dia do festival, dia 12 de julho, no Passeio Marítimo de Algés.

Recorde-se que Dua Lipa atuou em Lisboa no ano passado.

Os bilhetes já se encontram à venda, com as entradas diárias a custar 79€. Já os ingressos de dois dias ficam por 158€, e os passes de três dias vão custar 190€.

O NOS Alive decorre de 11 a 13 de julho no Passeio Marítimo de Algés.